États-Unis : la petite sœur de la statue de la Liberté est arrivée à New York

Une version réduite de la statue de la Liberté a été livrée par bateau depuis Paris. Désormais à New York (États-Unis), la réplique a été accueillie avec émotion avant de rejoindre prochainement Washington.

C’est une livraison un peu particulière qui a eu lieu à New York (États-Unis), jeudi 1er juillet. Au sein d’un conteneur, une version miniature de la célèbre statue de la Liberté vient d’arriver à bon port. Le voyage avait commencé un mois plus tôt à Paris, où la petite sœur de bronze tirée du moule original, imaginé par Auguste Bartholdi, était entretenue. La précieuse réplique a donc été prêtée aux États-Unis.

Une arrivée qui suscite l’émotion

Une fois arrivée à New York, cette autre version de la statue de la Liberté a été accueillie par certains habitants émus de pouvoir la contempler. Une femme présente sur place confie avoir la chair de poule. En duplex de New York, la journaliste France Télévisions Anne-Claire Poignard annonce que "la petite sœur de la statue de la Liberté restera exposée quelques jours ici, à New York, avant de rejoindre Washington, l’ultime étape de ce voyage à travers l’histoire."