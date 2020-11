Elizabeth II et Philip : 73 ans d’un mariage légendaire

S. Perez, L. Soudre, C. Madini, C. Duval, B. Guinard

S. Perez, L. Soudre, C. Madini, C. Duval, B. Guinard France 2 France Télévisions

En direct de Londres (Royaume-Uni), la journaliste Stéphanie Perez revient sur un événement très important pour la monarchie britannique : Elizabeth II et le prince Philip célébrant le 20 novembre 2020 leurs 73 ans de mariage. "Tout a commencé en 1947, sous une pluie finie. Aujourd’hui, le couple royal est confiné, Covid-19 oblige, dans le château de Windsor." Ce n’est pourtant pas la première tempête qu’Elizabeth II et le prince Philip ont traversée. Au 20 novembre 1947, le pays sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale, en pleine période d’austérité. La belle histoire d’une jeune princesse très populaire, qui a réussi à imposer son amour d’enfance, avait réussi à redonner des couleurs au Royaume.

La reine d’Angleterre a financé sa robe



En effet, pour le mariage à l’abbaye de Westminster le 20 novembre 1947, la guerre et ses traumatismes sont oubliés. Les Britanniques se remettent à rêver devant la robe de satin ivoire brodée de 10 000 perles. La triple traîne de tulle et de soie marque aussi les esprits. Le Royaume-Uni vit encore en période de rationnement et, comme son peuple, la princesse a du s’adapter. "La robe de la mariée a subi les conséquences du rationnement des produits textiles. La princesse a du financer sa robe de mariée avec des coupons", détaille Marc Roche, un biographe d’Elizabeth II.

Le JT

Les autres sujets du JT