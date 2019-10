Égypte : découverte exceptionnelle de 30 sarcophages

C'est une découverte historique. À Louxor, dans la Vallée des Rois, 30 sarcophages vieux de 3 000 ans ont été découverts. Une foule d'archéologues et de passionnés se sont pressés autour de ce trésor sorti de terre. Tous ces sarcophages sont en parfait état, recouverts de dessins et hiéroglyphes, et ornés de couleurs intactes. "Quelle est l'histoire de ces sarcophages ? Ils étaient cachés. Les Égyptiens ont voulu dissimuler leur présence, mais pourquoi ?", se demande Mostafa Waziri, secrétaire général des antiquités égyptiennes.

Famille de prêtres

Selon les archéologues, ils dateraient de la 22e dynastie, au 10e siècle avant Jésus Christ. Ils appartiendraient à une importante famille de prêtres. Pourtant, ces sarcophages sont habituellement réservés aux prêtres. Le livre de la mort était-il valable pour tout le monde ? Plusieurs questions sont encore en suspens. Ils seront rapatriés au nouveau Musée du Caire, qui ouvrira près des pyramides de Gizeh.