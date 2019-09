Drogue : histoire du cannabis en France, devenu premier pays consommateur en Europe

Le gouvernement a voulu frapper fort mardi 17 septembre en envoyant quatre ministres à Marseille (Bouches-du-Rhône), et ce pour lancer un renforcement de la lutte antidrogue. En France, c'est le cannabis qui est la première drogue consommée, avec 30 tonnes en moyenne par mois, et une augmentation des saisies de 18% en un an. Le pays est même devenu le premier consommateur européen.

Daniel Cohn-Bendit vantait "les petits gâteaux au hasch"

Dès les années 1960, le cannabis est apparu à la suite de l'émergence du mouvement hippie. Fumer était alors un acte militant. En 1969, des reportages faisaient état de la lutte contre des champs de culture dans les banlieues ouvrières du nord de Paris, ainsi que dans le Limousin, avec des producteurs masqués. Sur les plateaux de télévision, Daniel Cohn-Bendit vantait "les petits gâteaux au hasch". En 1977, un addictologue prônait quant à lui l'aide aux consommateurs plutôt que la répression systématique.

