DIRECT. Regardez l'hommage national rendu à Daniel Cordier, ancien Compagnon de la Libération, aux Invalides

L’actrice et réalisatrice Agnès Jaoui a secoué hier les troisièmes Assises du collectif 50/50, qui lutte en faveur de la parité et de la diversité, et contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le cinéma et l’audiovisuel. Comme le rapporte Télérama, elle dévoile les agressions qu'elle a subies petite et dénonce le sexisme dans le domaine de la culture. Ecoutez la :