Archéologie : un char romain en excellent état découvert à Pompéi

Un char romain a été découvert sur le site de Pompéi (Italie), samedi 27 février. Encore enfoui dans le tuf, une roche formée par les débris volcaniques, le véhicule se dévoile. Exhumé avec des précautions infinies depuis le mois de janvier, il est en excellent état. Les archéologues ont déjà dégagé quatre roues cerclées de fer, une plateforme pour un ou deux passagers, ainsi que des décors en bronze et en étain. À l’arrière, sur des médaillons érotiques, on discerne des nymphes et des satires.

Un char d’apparat vieux d’au moins 2 000 ans

Ce char est un char d’apparat utilisé pour les fêtes, les parades et les processions. Il était enseveli depuis 2 000 ans dans les cendres du Vésuve, lorsque le volcan de Naples a figé la cite de Pompéi sous sa lave. "Pompéi continue à nous émerveiller, cela durera encore de nombreuses années, s’enthousiasme Dario Franceschini, le ministre de la Culture italien. Il reste 20 hectares à fouiller." Le char se situait dans une villa située en périphérie du site antique de Pompéi. En 2018, une écurie avec trois chevaux y avait déjà été découverte.

