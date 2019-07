Allemagne : une réserve naturelle à l'emplacement de l'ancien rideau de fer

L'ancienne frontière allemande entre l'ouest et l'est du pays est désormais une bande verte longue de 1 400 kilomètres. Une réserve unique de biodiversité et un refuge pour des milliers d'espèces d'oiseaux, d'insectes, mais aussi de fleurs. C'est la frontière verte, en Allemagne. Un tracé qui n'avait rien de naturel il y a 30 ans.

Du rideau de fer à un paradis vert

Tout le long de la frontière, on trouve une ancienne route, "l'ancien chemin de patrouille", préciser Dieter Leupold, biologiste et responsable du parc. "Il était formé de lignes de béton perforées. Les gardes-frontières empruntaient ces chemins pour se rendre sur les points d'observation", ajoute-t-il. À cet emplacement se trouvait le rideau de fer, la ligne de front de la guerre froide. D'un côté, la RDA, de l'autre, la RFA. On y trouve toujours un ancien mirador.

