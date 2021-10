Allemagne : à 96 ans, l'ex-secrétaire d'un camp nazi a été remise en liberté avant la reprise du procès le 19 octobre

L'ouverture du procès de cette ancienne secrétaire de camp de concentration nazi, âgée de 96 ans, devait se tenir le 30 septembre. Mais après avoir été placée, jeudi dernier, en détention provisoire, Irmgard Furchner avait pris la fuite avant d'être retrouvée, puis remise en liberté ce mardi 5 octobre, a annoncé le tribunal d'Itzehoe (Allemagne). Son procès doit reprendre dans deux semaines.

"Des mesures de sécurité" ont été ordonnées par ce même tribunal, dont la nature exacte n'a pas été précisée. Ces dernières doivent permettre la présence de l'accusée le 19 octobre devant la Cour.

Accusée de complicité de meurtres

Elle devra répondre de complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas, en ayant participé par ses fonctions administratives aux meurtres de détenus dans le camp de concentration de Stutthof, situé dans la Pologne actuelle. Elle y travaillait en tant que dactylographe et secrétaire du commandant du camp, Paul Werner Hoppe, entre juin 1943 et avril 1945. Elle était alors âgée de 18 à 19 ans.

Irmgard Furchner est la seule femme impliquée dans le nazisme à être jugée depuis plusieurs décennies en Allemagne. Elle avait pris la fuite avant l'ouverture de son procès le 30 septembre à Itzehoe. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre la nonagénaire, créant la stupéfaction dans le tribunal et l'indignation de représentants des victimes de la barbarie nazie. Au terme d'une journée rocambolesque, elle avait été retrouvée et finalement placée en détention provisoire.