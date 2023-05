A Angers, la tenture de l'Apocalypse inscrite au registre "Mémoire du monde" de l'UNESCO

Exposée au château d’Angers, c’est la plus longue et la plus ancienne des tapisseries médiévales au monde. Cette inscription est un atout pour sa préservation.

100 mètres de long, 4,5 mètres de haut. Cet immense ensemble de tapisseries du XIVe siècle, qui retrace le dernier texte de la Bible, est unique au monde. En intégrant le programme "Mémoire du monde" de l’Unesco dédié au patrimoine documentaire, elle rejoint la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen ou encore l'Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle.

France 3 Pays de la Loire : L. Zie / E. Aubron / V. Brut

Le témoignage d'une époque

"Inscription à l’Unesco de la tenture de l’apocalypse". Voilà désormais ce que découvrent sur une pancarte les visiteurs du château d’Angers. Alors bien sûr, tous ont hâte de voir ce trésor de l’art médiéval occidental dont l’Unesco a reconnu le caractère patrimonial exceptionnel. Abritée dans une galerie de la forteresse, l’œuvre qui recouvre plusieurs pans de mur laisse plus d’un visiteur pantois. "Quand on la voit, on se sent vraiment tout petit", témoigne une touriste. "Ca m’impressionne. C’est incroyable, il y a beaucoup d’histoire" ajoute une autre.

La tenture de l’Apocalypse, c’est 74 scènes qui racontent l’Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. Ce récit est transposé dans le XIVe siècle, époque où cet ensemble de tapisseries a été exécuté à la demande du duc Louis 1er d’Anjou. On peut y voir des scènes évoquant la guerre, la maladie, la famine qui donnent des informations précises sur cette période. Son tissage d’une très grande finesse, en fil de laine, est aussi un témoignage des techniques du Moyen Age.

Le château d'Angers (France 3 Pays de la Loire)

Attirer des Mécènes

En inscrivant la tenture de l’Apocalypse au registre "Mémoire du monde", l’Unesco entérine la valeur historique de ce chef-d’œuvre. Ce programme, créé en 1992, a notamment pour but de faciliter la conservation du patrimoine documentaire mondial. Même si aujourd’hui la tapisserie est à l’abri, après une histoire mouvementée, maintenir sa conservation a un prix. "Ce classement va peut-être nous permettre de trouver plus de mécénats internationaux pour nous aider à investir. Le gigantisme de l’oeuvre fait que toute intervention sur l’espace où elle est présentée reste extrêmement complexe et couteux" explique Hervé Yannou, l’administrateur du château d’Angers.

Fruit d’une longue démarche initiée en 2015 par la mairie d’Angers, la municipalité actuelle espère aussi attirer davantage de touristes. "La ville est attractive mais ce classement est un plus pour rayonner à l’international, bien au-delà de notre territoire" rapporte Jean-Marc Verchère, maire d’Angers. Environ, 260 000 visiteurs viennent chaque année découvrir le château d’Angers.

Château d'Angers, 2 promenade du Bout-du-Monde 49100 Angers, ouvert tous les jours sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, entrée plein tarif : 9,50 euros