Grèce : le savoir-faire du vin français

En Grèce, sur l'île des Cyclades se trouvent des vins anciens, un temps délaissé, aujourd'hui portés par une poignée de passionnées. En hiver, la pluie s'abat sur les coteaux, une bonne nouvelle pour les personnes travaillant la terre. Grand amateur de vin, Jérôme Binda a quitté la France pour s'installer sur une terre rocheuse pour faire revivre un vignoble centenaire au goût unique.

Un vin adapté au climat

"Plus elles sont au sol, plus elles ont les moyens de se défendre et d'apprivoiser ce vent qui est assez terrible et qui dessèche encore plus qu'un manque d'eau", explique-t-il. Une façon de cultiver le vin bien local, que ce dernier a décidé de perpétrer. Cet environnement a permis à Jérôme Binda de produire un vin naturel adapté au climat qui récolte un grand succès auprès des amateurs.