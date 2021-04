Gares de légende : à l’assaut des secrets de Saint Pancras

M. Boisseau, C. Duval, N. Boothby, L. Soudre

Direction le cœur de Londres (Angleterre) lundi 5 avril, pour le feuilleton du 13 Heures de France 2, afin de découvrir les secrets de la fameuse gare de Saint Pancras. Avec son architecture de l’époque victorienne dont elle est un joyau, Saint Pancras compte parmi les plus célèbres au monde. Ses secrets sont encore nombreux. "C’est vraiment très beau. (…) La gare est si vieille !", constate un voyageur anglais. "J’ai l’impression d’être à Poudlard, l’école d’Harry Potter", raconte une autre. La célèbre horloge de la gare est en fait une réplique de l’originale. Le toit de verre et de fer est une signature depuis l’ouverture en 1868.

Un hôtel culte

"A l’époque, ce toit était le plus grand du monde : 210 mètres de longueur, 100 de large et 30 de haut, révèle Josie Murray, historienne et conseillère société HS1. Il a été très endommagé pendant les bombardements de la Seconde guerre mondiale." Saint Pancras a systématiquement été reconstruite dans son style caractéristique. Ce qui fait son charme : se moderniser sans jamais oublier le passé. Des milliers de futs de bière y étaient stockés au XIXe siècle. Saint Pancras a même été construite pour ravitailler les peuples de Londres depuis les brasseries du centre de l’Angleterre. L’hôtel luxueux de la gare, ouvert il y a 148 ans, est devenu culte, surtout pour son escalier, grâce à un groupe de clientes déchaînées : les Spice Girls. Batman y a également posé ses caméras.