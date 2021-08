Gard : dans le jardin de l'abbaye Saint-André

C'est un havre de paix à l'abri des regards dans l'abbaye Saint-André (Gard), deux hectares de végétation plantées sur un rocher, comme une invitation à prendre le temps de sentir et d'écouter. Danièle est une habituée des lieux, elle qui n'a plus de jardin depuis son emménagement dans la région. Elle y trouve une source d'émerveillement. "Quand je suis là, je vois Avignon, c'est superbe. Ce jardin, c'est un enchantement. Les plantes, on les laisse pousser, il y a tout le temps de nouvelles choses", s'émerveille Danièle Granier.

En lutte permanente



Sur la partie basse du site, on trouve les jardins italiens, imaginés par une poétesse alsacienne dans les années 20. Glycines et cyprès entourent un parterre romantique en éventail. Pendant un siècle, 400 rosiers ont occupé cet espace. Le maître des jardins défend une gestion écologique des lieux. "Le sens de la démarche, c'est de ne pas faire des choix qui nous mettent en lutte permanente contre tout, contre les éléments, contre le manque d'eau", résume Olivier Ricomini.