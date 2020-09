Destination France : les reculées du Jura, un paysage vertigineux

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un paysage unique, typique du Jura. Un décor vertigineux fait d'immenses falaises et d'une vallée étroite formée il y a des millions d'années par la fonte des glaciers et l'effondrement des roches calcaires. Les spécialistes les nomment "les reculées". Au beau milieu, le village de Baume-les-Messieurs. Il s'agit de l'un des plus beaux villages de France et c'est aussi le paradis des amoureux de la nature et des randonneurs. "Il n'y a qu'à regarder autour de nous, quand on voit la reculée faite par la nature, c'est extraordinaire", s'extasie un randonneur.

Patrimoine historique

Un site naturel, et aussi un riche patrimoine historique. Dans les villages de pierres blanches, les bâtisses font leur fierté. Les "toits de laves" sont des dalles de calcaire qui ont été taillées dans les carrières. À l'époque, les pauvres allaient les tailler et les riches avaient des tuiles. Mais ces toits de laves se font de plus en plus rares. Il y a aussi une abbaye bénédictine fondée au 6ème siècle, symbole du rayonnement passé du village. Dans le cœur de l'abbatiale, on trouve aussi un retable flamand, joyau de l'art religieux. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de communautés religieuses, mais le village vit au rythme des touristes.

