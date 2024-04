Danemark : l'ancienne Bourse de Copenhague ravagée par les flammes

Mardi 16 avril, le bâtiment de l'ancienne Bourse de Copenhague, datant du XVIIe siècle, a été touché par un violent incendie et sa flèche emblématique s'est effondrée dans le brasier.

Un panache de fumée s'élève au-dessus de Copenhague (Danemark), dans la matinée du mardi 16 avril. La Bourse, un bâtiment vieux de 400 ans, l'un des principaux monuments de la capitale danoise, est en flammes. Quelques instants plus tard, la flèche monumentale s'effondre. L'incendie s'est déclaré à 7h30, mardi matin. Les Danois présents sur place sont sidérés. Construite au début du XVIIe siècle, la Bourse de Copenhague est l'un des joyaux de la ville. La flèche culminait à 54 mètres. Le bâtiment était en travaux.

La cause de l'incendie reste inconnue

On ignore encore la cause de l'incendie, qui n'est toujours pas maîtrisé, mardi à la mi-journée. "L'incendie est si important qu'il s'est répandu au bâtiment voisin. On doit aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de blessés", indique Jakob Vedsted, chef des services d'urgence de Copenhague. Tous les employés présents dans le bâtiment sont sains et saufs. Des œuvres d'art, notamment des tableaux, ont pu être sorties des flammes, mais les pertes seront colossales.