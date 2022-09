Braderie de Lille : les chineurs à la recherche des bonnes affaires

E. Asencio, L. de Pavant, A-M. Boudin

Le retour de la braderie de Lille (Nord) était très attendu, samedi 3 septembre, après deux ans d'absence pour cause de Covid-19. L’occasion pour les chineurs d’exercer leur talent de négociateurs, au détriment des vendeurs.

Malgré deux ans d’absence liée au Covid-19, la braderie de Lille (Nord) n’a pas perdu son essence. Les chineurs y font toujours des bonnes affaires dans les rues nordistes et y trouvent ce dont ils ont besoin. "On attendait le coup de cœur, on l’a eu", se réjouit un acheteur visiblement conquis par sa trouvaille.

Les moules-frites, plat emblématique de la braderie

Les acheteurs ont à cœur de faire de bonnes affaires afin de soulager un portefeuille souvent mis à rude épreuve. Leur arme : la négociation. Une acheteuse se félicite d’avoir obtenu un article pour plus de la moitié de son prix d’origine. Du côté des vendeurs, on rit jaune : "Les gens veulent tout à rien", peste une vendeuse. Une fois les négociations achevées, vendeurs et acheteurs finissent par trouver un terrain d’entente autour de moules-frites, plat emblématique de la braderie de Lille.