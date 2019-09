ToutankaTube : la chaîne qui démonte les fake news sur l’Égypte antique

Une chaîne entièrement consacrée à l’Égypte antique va voir le jour fin septembre. L’idée d’une égyptologue toulousaine qui souhaite rétablir quelques vérités sur cette période qui fascine toujours autant les Français.

Docteur en égyptologie, archéologue, historienne, auteure et chercheuse, Amandine Marshall a décidé de créer la première chaîne d’égyptologie française à s’adresser au public dans un langage simple et accessible à tous. ToutankaTube, c’est son nom, proposera dès la fin septembre des vidéos pour mieux comprendre cette lointaine civilisation et démonter quelques fake news antiques.

Il y a énormément de fausses informations qui circulent sur le web et l’Égypte antique est une vraie source de fantasmes pour beaucoup de gens, donc on raconte tout et n’importe quoi. En tant qu’égyptologue, mon travail c’est de faire de la recherche, mais j’estime que mon autre travail qui est très important, c’est de porter ces recherches à la connaissance du public.Amandine Marshallcréatrice de ToutankaTube

D’où cette chaîne qui ambitionne de rétablir quelques vérités, non sans humour. Chaque mois un nouvel épisode et de nouvelles révélations. On apprendra donc que le chat n’était pas sacré en Égypte ancienne, que les momies pouvaient exploser ou encore qu’il y a bien eu une malédiction de Toutânkhamon, mais pas celle que vous croyez…

Les vidéos, dynamiques, concises et faisant appel aux dernières technologies sont en cours de tournage et la première sera mise en ligne à la fin du mois. Mais vous pouvez d’ores et déjà en voir un extrait ci-dessous et vous abonner sur YouTube. Et comme le dit Amandine Marshall à la fin de ses vidéos : "Si t’es toqué d’Antiquité, t’as qu’à liker ToutankaTube"