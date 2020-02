Pompéi : le site archéologique livre encore ses trésors

De Pompéi, ville brutalement détruite par l'éruption du Vésuve, on croit tout connaître, et pourtant. Le secteur nord du site archéologique, entièrement recouvert par 5 m de terre et de cendres depuis 2 000 ans, vient tout juste d'être mis à jour. Inaccessible, dans une zone protégée, il livre ses trésors : des mosaïques, des fresques sur les murs, qui réapparaissent comme par magie.

44 hectares de site accessibles

Ce secteur était un quartier bourgeois, où chaque maison rivalisait de raffinement. Des visages disparus depuis l'Antiquité ont retrouvé la lumière du jour. Le reste du site accessible recouvre désormais 44 hectares. Plus au sud, trois maisons fermées au public depuis plus de quarante rouvrent mercredi 19 février. Parmi elles, le domus, rare exemple de maison à deux étages qui nous soit parvenu quasi intact. Les archéologues continuent d'y faire des découvertes. À Pompéi, les fouilles n'arrêtent jamais.

