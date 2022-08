Pérou : la cité sacrée du Machu Picchu n’a pas encore révélé tous ses secrets

Cachée au cœur des montagnes des Andes, c’est une prouesse architecturale, construite il y a plus de 500 ans par les Incas. On croyait presque tout savoir sur la cité du Machu Picchu (Pérou), mais elle n’a pourtant pas encore révélé tous ses secrets. C’est sur sa route, au cœur de la vallée sacrée, que l’archéologue José Bastante, aidé par une équipe de chercheurs polonais, a récemment fait une découverte surprenante : un système complexe de canalisations caché dans le sol. Ces pierres n’ont pu être identifiées que grâce à un drone spécifique, équipé de faisceaux de lumière, qui ont permis de cartographier en 3D ces restes de construction.

U n instrument astronomique taillé à même la pierre

Recouverte par la végétation pendant près de 400 ans, avant d’être officiellement révélée au monde en 1911, la cité sacrée du Machu Picchu est depuis en constante rénovation. Plus de 30 % du site serait encore enseveli sous la forêt. Ses mystères sont percés progressivement. Récemment, les archéologues ont élucidé l’utilité d’un bâtiment, un instrument astronomique taillé à même la pierre. Les Incas étudiaient ainsi la meilleure époque pour planter le maïs, dans les terrasses agricoles situées devant. "Ce que l’on veut, c’est connaître le plus possible les us et coutumes des habitants sous l’ère Inca. Quelle était leur relation avec la nature, avec les Dieux ?", déclare José Bastante, archéologue chef du sanctuaire du Machu Picchu. Le vrai trésor du Machu Picchu, ce sont les temples et les pierres qui sont en danger, en constante érosion, car piétinés quotidiennement par des milliers de touristes.