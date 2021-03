Israël : des archéologues découvrent un morceau de parchemin biblique

Une découverte archéologique a été faite cette semaine dans le désert de Judée. Les Israéliens ont découvert un parchemin vieux de 2000 ans. Il contient des textes rédigés en grec et hébreux ancien, qui permettent de reconstituer des passages d’un texte de l’Ancien testament.

Pendant des années, sur les contreforts de la Mer Morte, dans la réserve naturelle de Nahal Ever, des archéologues israéliens ont exploré des dizaines de grottes. Une course contre-la-montre contre les pillards. À l'intérieur, des kilomètres de galeries à dégager à la main, précautionneusement tamisées, afin de ne rien laisser derrière eux. Ils y ont récemment trouvé un inestimable trésor, pas plus grand qu’un timbre-poste : le fragment d’un parchemin, rédigé il y a 200 ans. Il a été déplié avec une infinie précaution par une scientifique dans le laboratoire de l’Autorité israélienne des antiquités.

Un puzzle géant

Le texte est écrit en grec, mais le mot "dieu" y apparaît en hébreux ancien. Il s’agit d’un passage d’un texte de l’Ancien testament. "Ce sont des fragments d’un manuscrit dont nous avons déjà découvert des morceaux dans les années 50 et au début des années 1960", explique Oren Ableman, spécialiste des manuscrits. Ce sont les pièces de ce grand puzzle, qui fait lui-même partie des 900 manuscrits conservés au Musée des manuscrits d'Israël. Un bâtiment sous haute surveillance et conçu pour résister à une explosion nucléaire.