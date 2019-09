Feuilleton : mystères du Proche-Orient (4/5)

Le Proche-Orient est une terre de trésors, mais aussi de mystères, souvent religieux. Parmi les objets légendaires, l'Arche d'alliance, le coffre où Moïse aurait placé les tables des Dix Commandements, le Décalogue. Avec une question : a-t-il jamais existé ? France 2 est allée à la recherche de l'Arche perdue, à 15 km de Jérusalem, à Abou Gosh (Israël). Sur une église, une statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus les représente perchés sur un coffre protégé par deux chérubins.

Où se trouve-t-elle ?

C'est l'église Notre-Dame de l'Alliance, bâtie en l'honneur de cet objet cité plusieurs fois dans la Bible. "On dit que la sainteté, la présence de Dieu, se trouve entre ces deux chérubins. Ils sont sur cette boîte qui est faite en or et en acacia", explique un expert. Le fantasme de cette Arche d'alliance a alimenté les fantasmes dans la littérature ou le cinéma. Certains la croient en Éthiopie, d'autres soigneusement cachée dans la pyramide de Khéops, en Égypte.

Le JT

Les autres sujets du JT