En Egypte, une découverte considérable de statues de bronze et de sarcophages dans la nécropole de Saqqara

Au total, 150 statues de bronze et 250 sarcophages, dont l'un deux refermait un papyrus de neuf mètres de long, ont été découverts dans une cache située à Saqqara, un site classé patrimoine mondial de l'Unesco.

L'Egypte a dévoilé lundi la découverte d'une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronze dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, la dernière d'une série de découvertes marquantes dans la région.

Le site de Saqqara, à un peu plus de 15 kilomètres au sud des célèbres pyramides du plateau de Guizeh, est classé au patrimoine mondial de l'Unesco et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser. Ce monument, construit vers 2 700 avant Jésus-Christ par l'architecte Imhotep, est considéré comme l'un des plus anciens à la surface du globe.

Une partie des sarcophages, décorés de dessins et de hiéroglyphes parfois très bien conservés, ont été exposés avec les autres trésors découverts dans la cache. (KHALED DESOUKI / AFP)

150 statues et 250 sarcophages

Parmi les 150 statues découvertes dans la cache figurent une de l'architecte, également vizir et médecin. Inventeur de la construction en pierre de taille, Imhotep - qui a été déifié - a "révolutionné l'architecture" dans le monde antique, a déclaré lundi à la presse Mostafa Waziri, directeur du Conseil suprême des Antiquités.

Statuettes et figurines représentant des chats et des divinités égyptiennes ont également été retrouvées durant la fouille. (KHALED DESOUKI / AFP)

"Trouver la tombe d'Imhotep" est un des principaux objectifs de la mission archéologique qui a déjà entrepris quatre saisons de fouilles sur le site, a ajouté Mostafa Waziri. Outre la statue d'Imhotep, d'autres en bronze représentant les divinités du panthéon égyptien "Osiris, Isis, Hathor, Amon-Min, Néfertoum et Anubis" ont été mises au jour, a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué.

Les statuettes représentant les déesses égyptiennes (de gauche à droite) Isis et Nephthys. (KHALED DESOUKI / AFP)

Et "250 sarcophages en bois renfermant des momies" datant du Ve siècle avant Jésus-Christ, ont également été découverts, a ajouté le directeur du Conseil suprême des Antiquités. Dans l'un d'eux, un papyrus "intact" et "scellé" trouvé par les archéologues a été immédiatement transféré au laboratoire du musée égyptien de la place Tahrir, au Caire, pour y être restauré et analysé. Estimé long de neuf mètres, il renferme certainement des chapitres du Livre des morts, selon le directeur.

Des trésors pour attirer les touristes

Mostafa Waziri a indiqué que les sarcophages seraient déplacés vers le nouveau "Grand musée égyptien", près du plateau de Gizeh, que les autorités égyptiennes espèrent inaugurer cette année après de multiples retards.

En janvier 2021, l'Egypte avait déjà dévoilé de nouveaux "trésors" archéologiques à Saqqara, dont une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 3 000 ans, les autorités assurant qu'ils permettaient de "réécrire l'histoire" de cette période.

Le Caire compte sur ces nouvelles découvertes pour relancer le tourisme, frappé de plein fouet par le Covid-19. Ce secteur qui emploie deux millions de personnes et génère plus de 10% du PIB est en berne depuis le Printemps arabe en 2011.