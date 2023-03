Egypte : des scientifiques ont découvert un couloir caché à l'intérieur de la Grande Pyramide du Caire

Cette découverte a été faite grâce au projet ScanPyramids, une mission scientifique internationale qui étudie l'intérieur de ces monuments égyptiens.

Des scientifiques ont découvert un passage caché à l'intérieur de la Grande Pyramide d'Egypte, ont annoncé les autorités jeudi 2 mars. Ce tunnel mesure neuf mètres de long et plus de deux mètres de large, a précisé le ministre du Tourisme et des Antiquités. Lors d'une visite sur le site de Gizeh, il a ajouté que ce "couloir à pignon", avec un plafond triangulaire, "a été découvert sur la face nord de la Grande Pyramide du roi Khéops".

Cette découverte a été faite grâce au projet ScanPyramids. Cette mission scientifique internationale étudie l'intérieur de tels monuments dans le cadre d'une collaboration entre des universités françaises, allemandes, canadiennes et japonaises et un groupe d'experts égyptiens.

Ce tunnel pourrait "protéger quelque chose"

Depuis fin 2015, elle scrute le ventre de la pyramide de Khéops, la plus grande des trois pyramides de Gizeh, en utilisant des technologies de pointe non invasives. Ces dernières permettent de voir à travers les monuments afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues, et d'en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction toujours enveloppées de mystères.

Une capture d'écran d'une vidéo de l'AFP TV montrant la présentation à la presse du couloir découvert dans la pyramide de Kheops, à Gizeh (Egypte), le 2 mars 2023. (MOHAMED ABOUELENEN / AFP TV)

L'archéologue égyptien Zahi Hawass, qui dirige le comité scientifique supervisant le projet, a estimé qu'il était "fort possible" que le tunnel "protège quelque chose". "A mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops", a-t-il insisté. En 2017, ScanPyramids avait déjà révélé la présence d'une immense cavité, de la taille d'un avion de ligne, au cœur de ce monument de 139 mètres de haut et 230 mètres de large.