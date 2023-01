Parthénon : des blocs de marbre bientôt rendus à la Grèce ?

Athènes va-t-elle récupérer son trésor ? 75 mètres d’une frise détachée du Parthénon sont toujours au British Museum mais elle pourrait bientôt être rendue à la Grèce.

En 2 500 ans d’histoire, le Parthénon a perdu des pierres emportées par le temps, et d’autres, par les Anglais. Les blocs de marbre qui constituait les frises du monument pourraient bien faire leur retour en Grèce pour la première fois depuis deux siècles. Depuis des décennies de tensions diplomatiques, le British Museum, où sont exposées les pierres manquantes, vient d’annoncer travailler activement à un accord avec la Grèce qui permettrait le rapatriement de certaines des antiquités le plus tôt possible.

L’interdiction de vendre des pièces du musée

"Tout ça doit être rendu (...), ils n’ont aucune raison d’être ici", soutient un visiteur Anglais. Les blocs de marbre ont été emportés en 1802 par un diplomate britannique, avec l’accord des autorités ottomanes qui occupaient alors la Grèce. Le Royaume-Uni considère donc les avoir acquis légalement, contrairement à la Grèce qui se sent spoliée. Mais la législation britannique interdit au British Museum de vendre des pièces de sa collection. Le directeur envisage donc un prêt de longue durée.