Royaume-Uni : les crackers, une tradition de Noël qui dure

À deux, on tire le gros bonbon de chaque côté suffisamment fort pour qu’il éclate et découvrir son contenu : une couronne pour se déguiser et une devinette. Des cadeaux surprises dont les Anglais raffolent, surtout durant les fêtes. "À l’intérieur il y a des blagues - pas drôles, mais c’est justement ce qui est marrant !", ironise un passant britannique. La pochette surprise est offerte de génération en génération. "J’ai toujours eu des crackers avec ma famille, et plus tard, mes enfants en auront aussi", commente une femme.

Une tradition de l’époque Victorienne

La tradition est telle que certaines familles fabriquent leurs crackers elles-mêmes. Comme Jessica Stove, chez elle avec son fils Toby : "Les nôtres sont réutilisables donc ils pourront les avoir, et leurs enfants aussi, car ils peuvent durer toute une vie". Ces crackers, que les hommes offraient aux femmes, étaient à la base un héritage romantique de l’époque Victorienne. La tradition a depuis réinventée par les Britanniques, et ne risque pas de s’éteindre : plus de 150 000 crackers sont ouverts chaque année.