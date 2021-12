Noël : "l’alimentation devient un sujet de conversation", d’après Xavier Denamur, restaurateur parisien

Noël et ses cadeaux… Mais aussi son repas. C’est la dernière ligne droite avant de retrouver ses proches, et il convient d’établir un menu qui plaise à tout le monde, tout en prenant en compte les différents régimes alimentaires. "Je propose des menus pour les végétariens depuis des années. Mais comme on est sur du fait-maison, on sait exactement ce qu’on a dans l’assiette. Les clients nous disent s’ils ont une intolérance au gluten, au lactose. On s’adapte. Je pense que dans les familles aussi", explique Xavier Denamur, propriétaire d’un restaurant dans le 4e arrondissement de Paris.

Se faire plaisir sans dépenser des fortunes

"L’alimentation devient un sujet de conversation et on comprend l’impact de ce qu’on mange, que ce soit économique, social ou environnemental, poursuit celui qui va proposer un menu de fête, mais au même prix que le reste de l’année. Je pense que même si on n’a pas les moyens d’aller au restaurant, on peut se faire plaisir à la maison." Avec comme leitmotiv, l’imagination. "Vous faites des choses vous-mêmes à la maison, vous allez vous éclater, vous n’êtes pas obligés de dépenser des fortunes pour vous faire plaisir. Il est important de prendre le temps d’acheter ce qu’on va cuisiner", conclut Xavier Denamur.