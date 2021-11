Emploi : les ostréiculteurs en manque de saisonniers à l'approche des fêtes de Noël

En Charente-Maritime, la plus grosse saison débute pour les 800 ostréiculteurs du département. Ils ont besoin de près de 3 500 saisonniers pour les fêtes de fin d'année. Les producteurs s'inquiètent toutefois de ne pas pouvoir recruter suffisamment de personnel. À La Tremblade, un établissement cherche à embaucher entre 25 et 30 saisonniers, mais les candidatures se font rares. "Cette année, on est très étonné car on n'a personne qui vient s'inscrire pour les fêtes du mois de décembre", confie Dominique Favier, ostréicultrice.

Attirer les candidats avec de meilleurs salaires

Salaire trop bas, difficulté pour se loger ou réorientation professionnelle durant la pandémie ? Les professionnels s'interrogent. Un autre établissement, qui exporte dans le monde entier, doit embaucher 150 saisonniers. Pour recruter, le patron, Adrien Geay, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Afin d'augmenter la rémunération au SMIC, les heures supplémentaires sont payées 25 à 50% en plus. Résultat, un salaire net "compris entre 1 100 et 1 500 euros" pour 15 jours de travail, explique Adrien Geay.