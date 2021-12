Crise sanitaire : sur le marché de Rungis, l’impact du Covid-19 se fait sentir chez les grossistes

Passage incontournable pour les commerçants à l’approche des fêtes de fin d’année, le marché de Rungis (Val-de-Marne) est prêt à accueillir ses clients. Et ce, malgré l’ombre du Covid-19 qui plane sur la fin du mois de décembre.

La période des fêtes de fin d’année est habituellement florissante pour les grossistes qui vendent leurs produits au marché de Rungis (Val-de-Marne). C’était sans compter sur le contexte sanitaire, dont l’effet se fait sentir jusque dans les carnets de commandes. Au rayon des fruits et légumes, c’est l’approvisionnement qui subit les conséquences du Covid-19, alors que les produits exotiques ornent souvent les tables du Réveillon. "On ne fait pas venir la marchandise avec des avions cargo, et comme il y a moins de vols passagers, il y a moins de volume", détaille Didier Loli, grossiste.

Les commandes de poissons en hausse

Chez les poissonniers, en revanche, les commandes sont en hausse. "Depuis vendredi dernier, on a passé plus de temps à prendre des commandes qu’à faire de la vente", rapporte un commerçant. Plus de commandes certes, mais des "petits plateaux" pour ces poissonniers, tient à préciser Véronique Gillardeau, directrice d’établissement. Un signe que les Français privilégient les petits rassemblements pour leurs repas.