Charente-Maritime : un ostréiculteur vend des huîtres faciles à ouvrir

Quatre secondes à l’ouverture, contre sept pour une huître classique. Un petit gain de temps qui peut faire la différence, et que Jean-Michel Aimé, ostréiculteur en Charente-Maritime, a décidé de proposer à ses clients, grâce à une petite encoche présente sur le côté du fruit de mer. Pour obtenir ce résultat, une transformation est imposée au mollusque après sa pêche : une petite entaille est faite grâce à une meule, avant d’être recouverte d’une cire végétale. "Il faut juste mettre ce qu’il faut pour que ça tienne correctement pour empêcher l’eau de s’en aller", précise Jean-Michel Aimé.

2,5 millions d’huîtres faciles à ouvrir par an

Chaque année, cet ostréiculteur et son équipe transforment 2,5 millions d’huîtres. "On a deux équipes de 35 personnes environ, ce qui fait 70 personnes par jour, uniquement pour l’huître", explique-t-il. Des produits plus simples à consommer pour une différence de prix de 3 euros environ. Les risques de blessures au moment de l’ouverture, eux, sont réduits.