VIDEO. "Tu peux devenir la nouvelle présidente des Etats-Unis" : le message de Jay-Z à une fillette en plein concert

"Souviens-toi de ce que je te dis : tu peux devenir absolument qui tu veux !" Lors d'un concert à Cleveland (Ohio), dimanche 19 novembre, Jay-Z a lancé un émouvant message à une petite fille. Avant de chanter son tube Ni**as in Paris, il a pris quelques minutes pour discuter avec une fillette de 9 ans présente dans la salle.

Avec l'affaire Weinstein, les violences faites aux femmes sont devenues un sujet national aux Etats-Unis. Dans ce contexte, ces encouragements prononcés par le rappeur ont ravi les spectateurs. "Mon moment préféré du concert. C'était tellement incroyable de le voir encourager cette belle petite fille noire comme ça", a tweeté Amanda, l'auteure de la vidéo.

My favorite moment of the concert it was so amazing to see him uplift this beautiful black child like this #444tour pic.twitter.com/DIsPowjQQT