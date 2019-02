VIDEOS. Jeanne Added, Bigflo et Oli, Angèle... Découvrez les principaux lauréats des Victoires de la musique 2019

La cérémonie des 34e Victoires de la musique, qui récompensent les meilleurs artistes de l'année, se déroulait à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Jeanne Added, Bigflo et Oli, Angèle, Alain Bashung, Damso... Les 34e Victoires de la musique ont récompensé 13 artistes ou groupes, vendredi 8 février, à La Seine musicale de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Franceinfo vous présente les principaux lauréats.

Artiste féminine de l'année : Jeanne Added

Voir la vidéo

Déjà récompensée pour l'album rock de l'année avec Radiate, Jeanne Added est la grande gagnante de la soirée. "Cela fait un petit moment que c'est pas tellement réel tout ça. Cela continue", a-t-elle commenté, visiblement émue.

Artiste masculin de l'année : Bigflo et Oli

Eux aussi signent un doublé. Récompensés dans la catégorie musique urbaine pour leur album La vie de rêve, les deux Toulousains devancent Eddy de Pretto, grand favori, et Etienne Daho.

Album révélation : "Brol", d'Angèle

Voir la vidéo

L'artiste belge est également l'une des grandes gagnantes de la soirée, avec deux trophées. "Recevoir un prix, c'est pas du travail, c'est un truc un peu fou", a-t-elle réagi.

Album rap : "Lithopédion", de Damso

Voir la vidéo

Le rappeur belge ne s'attendait pas à se retrouver là. "Je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris après ma nomination et forcément en recevant ce prix parce que j'ai pas toujours tenu des propos très élogieux sur les Victoires de la musique, a-t-il reconnu. C'est une belle leçon parce que là où j'ai fait preuve de colère, vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit, et ça, ça force le respect". "J'espère que ça va continuer dans ce sens et que le rap sera respecté pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on veut qu'il soit", a-t-il poursuivi.

Album de chansons : "En amont", d'Alain Bashung

C'est la seule victoire remise à un album posthume. "C'est de la vie en plus, c'est le plus bel hommage que vous pouviez lui faire", a déclaré sa femme, Chloé Mons, en recevant le prix. Cette nouvelle victoire permet à l'artiste d'égaler le record de Victoires de la musique, avec une 13e récompense.

Album de musique urbaine : "la vie de rêve", Bigflo et Oli

Voir la vidéo

Les deux frères toulousains ne sont pas montés sur scène pour recevoir ce prix. Ils ont préféré envoyer leurs parents à leur place. "En tant qu'ancien clandestin, qui faisait la manche, me retrouver ici, c'est comme un rêve", a déclaré leur père, d'origine Argentine. Ce troisième album du duo aborde notamment la question de l'immigration. Dans la chanson Rentrez chez vous, ils inversent les rôles en s'imaginant réfugiés, poussés à l'exil de l'autre côté de la Méditerranée.

Album Rock : "Radiate", de Jeanne Added

"Je ne me rends plus compte de rien", a lâché la chanteuse, très émue au moment de recevoir son prix.

Album de musiques du monde : "Lost", de Camélia Jordana

"Le premier prix que je reçois pour mon travail de musicienne est décernée à l'album le moins écouté de ma petite carrière", a ironisé la chanteuse en recevant son prix. Ce n'est pas celui grâce auquel je gagne ma vie mais c'est mon objet de création le plus engagé, celui qui m'a demandé le plus de travail". Camélia Jordana a dit espérer que ce prix permettra à l'album de rencontrer son public.

Chanson originale : "Je me dis que toi aussi", de Boulevard des Airs

Après avoir bien compté tous vos votes, on vous annonce que la Victoire #ChansonOriginale de l’année revient à @boulevardesairs pour #JeMeDisQueToiAussi !

Félicitations #Victoires2019#BoulevardsDesAirs pic.twitter.com/Xy3byIdM3R — Les Victoires (@LesVictoires) 8 février 2019

Création audiovisuelle : "Tout oublier", d'Angèle et Roméo Elvis

Le clip d'Angèle et de son frère Roméo Elvis, où on les voit déambuler sur la plage en tenue de ski, a été récompensé.