Sacrée artiste féminine aux Victoires de la musique, Angèle savoure cette "reconnaissance"

La chanteuse bruxelloise a aussi remporté la Victoire de l'artiste féminine la plus streamée. "La reconnaissance la plus folle, c'est de sentir qu'il y a des messages qui passent", confie-t-elle à franceinfo.

Angèle, sacrée artiste féminine aux Victoires de la musique, vendredi 10 février, s'est réjouie sur franceinfo de cette "reconnaissance". "Une reconnaissance parmi d'autres qui fait vachement plaisir", souligne la chanteuse belge, avant d'ajouter, "mais la plus importante des reconnaissances, c'est le public, ce sont les concerts, les gens qui sont là et l'énergie qu'ils nous donnent".

"C'est très agréable pour l'égo", reconnait Angèle, "mais c'est aussi agréable pour l'équipe qui travaille autour de moi pour ce projet", poursuit-elle. "La reconnaissance la plus folle c'est de sentir qu'il y a des messages qui passent, on me parle encore aujourd'hui de "Balance ton quoi" ou de "Ta reine", ça, c'est une récompense éternelle !", s'émeut la Bruxelloise de 27 ans.

Victoire de l'artiste féminine la plus streamée, une "récompense qui représente beaucoup"



Angèle reçoit également le prix de l'artiste féminine la plus streamée pour son album "Nonante-Cinq", "une récompense qui représente beaucoup" pour elle. La chanteuse se souvient "toutes les questions" qu'elle s'est posée au moment de composer ce deuxième opus, "plus introspectif, en plein Covid", convaincue qu'elle ne parviendrait jamais "à revivre" le succès de son premier album, "Brol".

"Je pensais que le succès que j'avais eu, c'était de la chance, une sorte d'alignement des planètes, de tapis rouge qui m'était déroulé mais qui ne devait pas m'être destiné." Angèle à franceinfo

Avec deux Victoires de la musique, vendredi, cinq sur l'ensemble de sa carrière, Angèle se dit "plus armée", "bien entourée" pour affronter sa vie d'artiste et fière d'avoir si bien représentée la Belgique avec son compatriote Stromae. "Référence" pour l'artiste féminine, le chanteur de Papaoutai a également remporté le prix de l'artiste masculin et celui du meilleur album.