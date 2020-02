Suivez en direct et commentez avec nous la 35e cérémonie des Victoires de la musique

Ce qu'il faut savoir

C'est parti pour la grande soirée qui récompense comme chaque année le meilleur de la musique francophone. La 35e cérémonie des Victoires de la musique se déroule vendredi 14 février, à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et sera présidée cette année par Florent Pagny. A la présentation, avec Daphné Bürki, se succéderont dix autres animateurs : Cyril Féraud, Faustine Bollaert, Julian Bugier, Bruno Guillon, Marie-Sophie Lacarrau, Leïla Kaddour, Michel Drucker, Sophie Davant, Stéphane Bern et Laurent Ruquier. Une soirée à voir dès 21h05 sur France 2 et à écouter sur France Inter.

Côté féminin. Angèle est la grande favorite avec trois nominations. La nouvelle figure du féminisme avec son titre Balance ton quoi s'avance en conquérante. Elle devance d'une nomination Clara Luciani qui vit une belle histoire avec le succès de son premier album Sainte-Victoire : la chanteuse est nommée dans les catégories artiste féminine et chanson originale. Dans la catégorie artiste de l'année, on retrouve également l'incontestable Catherine Ringer.

Côté masculin. Il s'agira de départager Philippe Katerine, hurluberlu de la chanson française, et Alain Souchon, éternel dandy rêveur, candidats pour le titre de l'artiste masculin de l'année, du meilleur album et de la chanson originale. Ils sont talonnés par Lomepal, nommé dans les catégories artiste masculin et meilleur album.

Moins de récompenses. Grande nouveauté cette année, les catégories récompensées sont passées de 13 à 8. Ont disparu les étiquettes des genres rock, électro, musiques du monde, musiques urbaines et rap et la catégorie album de chansons devient album tout court. Par ailleurs, ils ne sont plus 600 professionnels de la musique à voter, mais 900. Autre particularité, le public, qui votait déjà pour élire la chanson originale de l'année, pourra désormais le faire pour les catégories concert et création audiovisuelle.