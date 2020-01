Angèle triomphe, le rap dopé par le streaming : trois choses à retenir du classement des meilleures ventes d'albums en 2019

Avec 730 000 ventes pour son album "Brol", la chanteuse belge domine sans partage ce classement.

Et si Les Enfoirés, Renaud ou Céline Dion étaient définitivement distancés ? Le classement des meilleures ventes d'albums de l'année 2019, établi par le Snep (Syndicat national de la production phonographique) et publié lundi 6 janvier par Le Parisien, révèle que les Français ont largement plébiscité l'année passée des artistes de moins de 30 ans, souvent issus de la culture urbaine, et ont porté en triomphe la chanteuse belge Angèle.

Franceinfo revient sur trois enseignements à retenir de ce classement.

Angèle, reine du classement

Pour Angèle, ce n'est pas compliqué d'être heureux. Le succès de son album Brol, sorti il y a quinze mois et déjà écoulé à 198 000 exemplaires fin 2018, ne s'est pas démenti l'an dernier. Porté par les singles Balance ton quoi et Tout oublier, son disque dépasse désormais les 730 000 ventes et est solidement resté 39 semaines dans le top 5 du classement, relève Le Parisien.

Depuis la sortie de Brol, la chanteuse bruxelloise de 24 ans n'a pas cessé de parcourir les scènes et les festivals de l'Hexagone, transformant son disque en "véritable phénomène de société", explique le quotidien. Qui note que l'artiste ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle devrait réussir à remplir l'AccorHotels Arena de Paris durant quatre soirs consécutifs en février.

Le streaming propulse le rap au sommet

A l'heure où plusieurs millions de Français ont délaissé les bacs de disques pour se tourner vers Spotify, Deezer ou Apple Music, le Snep a demandé à l'institut GfK d'intégrer les écoutes en streaming pour établir son classement des meilleures ventes d'albums. Avec un système d'équivalence précis, puisque 1 500 écoutes de morceaux d'un artiste sont nécessaires pour comptabiliser une vente d'album. Subtilité supplémentaire : GfK divise par deux le nombre d'écoutes du titre le plus écouté d'un album sur les plateformes de streaming afin d'éviter que les ventes d'un disque soient artificiellement gonflés par un énorme tube, explique Le Parisien.

Cette prise en compte de l'écoute dématérialisée favorise grandement le rap et la musique urbaine en général, qui trustent plus de la moitié du top 100 des albums les plus vendus. Le rappeur Nekfeu et ses Etoiles Vagabondes devancent ainsi Johnny Halliday à la seconde place du classement, tandis que Deux frères du duo PNL et Destin de Ninho occupent les quatrième et cinquième rangs. Suivent d'autres poids lourds du genre comme Soprano, Gims, Jul ou encore Niska.

Cette année encore les productions musicales françaises plébiscitées !



19 artistes développés & produits en parmi les 20 premiers du Top 2019



80% des albums du Top 200 sont des productions françaises



46 artistes classent un 1er album dans le Top 200 dont 42

Interrogé il y a quelques semaines par franceinfo, le journaliste et auteur de Boulevard du stream (ed. Castor Astral, 2017) Sophian Fanen expliquait que les rappeurs n'étaient pas les premiers à bénéficier des changements d'habitudes d'écoute des Français. Et que les PNL et autres Jul profitaient du streaming audio et vidéo comme les yéyés avaient bénéficié de l'arrivée du transistor portable et du 45 tours dans les années 1960.

Chanter en français fait vendre

Interrogé par le quotidien francilien, le directeur général du Syndicat national de l'édition phonographique, Alexandre Lasch, note que 161 des 200 albums les plus vendus l'an passé ont été produits en France et que "trois albums sur quatre sont chantés en français", ce qui constitue un record.

Cela prouve aussi que les maisons de disques investissent dans les nouveaux talents et que leur travail pour les faire émerger porte ses fruits.Alexandre Lasch, directeur général du Snepau Parisien

Ainsi, le seul l'album du top 10 des ventes à ne pas être francophone est celui de Lady Gaga, qui a écoulé 298 808 exemplaires de la bande originale du film A Star Is Born. Autre curiosité de l'année 2019 : la deuxième meilleure vente étrangère est également issue d'un film, puisque la BO du biopic Bohemian Rapsody se classe 26e des ventes.