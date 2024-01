Victoires de la musique : Zaho de Sagazan fait la course en tête avec cinq nominations

C'est dans le décor style année folle et velours bleu à paillettes de la Nouvelle Eve, à Paris, que les nommés des Victoires de la musique 2024 ont été annoncés, lundi 8 janvier, par l'organisation. Zaho de Sagazan fait la course en tête avec cinq nominations. L'autrice-compositrice-interprète est citée dans les catégories Révélation féminine, Révélation scène, Album, Chanson et Création audiovisuelle. La cérémonie est prévue le 9 février.

Depuis 1985, les Victoires de la musique récompensent les artistes de la chanson de variété. Pour la petite histoire, cette année-là, la première avait eu lieu en face, au Moulin rouge. Maître des cérémonies sur Antenne 2 : Daniel Balavoine et Renaud.

Une édition sous le signe de la réforme

Cette 39e édition sera retransmise le 9 février par France 2 en direct et en live depuis la Scène musicale animée par Léa Salamé et Cyrml Féraud. Léa Salamé qui déclare "ainsi quitter un peu le prisme politique pour une musique qui rassemble". Et de citer Victor Hugo : "La musique, c'est du bruit qui pense".

La chanteuse Zaho de Sagazan à Audincourt, le 15 décembre 2023. (LIONEL VADAM / MAXPPP)

Une édition sous le signe de la réforme et d'une refonte, déclare le président nouvellement nommé Vincent Frèrebeau, fondateur du label Tôt ou tard, qui a assumé cette charge entre 2005-06 et 2012-13. Il déclare vouloir répondre "à cette petite musique que l'on entend parfois : il existerait un problème de diversité, d'entre-soi et de parisianisme. Il ajoute "vouloir combattre les petits arrangements entre amis".

Les mesures mises en œuvre passent par une académie plus élargie passant de 800 à 882 personnes, et, nouveauté, ce sont tous des professionnels. Les catégories sont au nombre de 9, contre 8 l'an dernier. Et au final, ce sera un jury de 32 personnes qui choisira les vainqueurs, composé de professionnels, de programmateurs de festivals et d'artistes (dont les noms ne sont pas communiqués). Parmi ces nominations, on saura qui succédera à Pierre de Maere, à Stromae, à Angèle ou à November Ultra, les vainqueurs de l'édition 2023

Les nominations

Artiste masculin :

Etienne Daho

Pierre de Maere

Gazo

Vianney

Artiste féminine :

Jain

Louane

Aya Nakamura

Véronique Sanson

Révélation masculine :

Nuit incolore

Aime Simone

Yamê

Révélation féminine :

Adèle Castillon

Meryl

Zaho de Sagazan

Révélation scène



Julien Granel

Meryl

Zaho de Sagazan

Album



A 2 à 3 - Vianney

J.000.$ - Josman

La Symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

The Fool - Jain

Tirer la nuit sur les étoiles - Etienne Daho

Chanson originale

Bolide allemand - SDM

Douce - Clara Ysé

Enfant de - Pierre de Maere

Concert



Bigflo & Oli - Le Grand Tour - Production : Bleu Citron

Damso - Qalf Tour - Production : Strong Live/The Vie/Yuma/Carthage

Pomme - Consolation Tour - Production : Uni-T / Sois Sage Musique

Shaka Ponk - The Final Fucked Up Tour - Production : Zouave/Cyco Records

Création audiovisuelle

Commando - Shay - Réalisateur : Guillaume Doubet

Flamme - Juliette Armanet - Réalisateur : Scotty Simper

La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan - Réalisatrice : Bobby León