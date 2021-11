Covid-19 : les Trans Musicales de Rennes limitent les réservations à 75% de la jauge "par précaution"

Le festival des Trans Musicales, qui doit tenir sa prochaine édition à Rennes du 1er au 5 décembre, prend les devants : face à l'évolution de l'épidémie de Covid-19, la direction de l'événement annuel a décidé "par mesure de précaution" de limiter la vente de places pour les concerts en salles en format debout à 75% de leur capacité.

Les concerts en configuration assise non concernés

"Cette décision est prise pour garantir l'accès à toutes les personnes qui achètent un billet" pour les concerts "à l'Ubu et aux halls du Parc Expo" (où se tient le gros de la manifestation), précisent les Trans Musicales lundi 22 novembre dans un communiqué. Les salles du festival en format assis (L'Aire Libre, Le TNB et Le Triangle) ne sont pas concernées par cette décision et restent en jauge à 100%.



Depuis le 15 novembre, les concerts debout sont de nouveau autorisés au niveau national avec des jauges de remplissage à 100%. Mais "l'évolution de la situation sanitaire reste pourtant susceptible d'entraîner localement des restrictions", souligne la direction du festival dans son communiqué.

Epidémie galopante

Or, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal parlait dimanche d'un démarrage "fulgurant" de la 5e vague de Covid-19, le nombre de cas quotidiens ayant quasiment doublé en une semaine : il était de 17.153 samedi, contre 9.458 le samedi précédent, soit une progression de 81%. L'épidémie est galopante : avant cela, il avait fallu trois semaines pour que le nombre de cas quotidiens augmente dans les mêmes proportions.



"Si la situation sanitaire permet finalement de conserver des jauges à 100% jusqu'au festival, et sauf contrordre des autorités compétentes, nous mettrons en vente les 25% de places restantes le lundi 29 novembre au plus tard ; et avant cela si possible", indique encore le communiqué des Trans Musicales.



Côté billetterie, les pass 3 jours et les pass week-end sont déjà épuisés pour la prochaine édition des Trans Musicales. Au Parc Expo, la jauge est déjà pleine à 75% pour le samedi et la vente de billets suspendue pour ce soir-là. En revanche il reste des places pour le jeudi et le vendredi.