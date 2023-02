Musique : Burt Bacharach, compositeur de chansons légendaires, est décédé

Le compositeur américain Burt Bacharach s'est éteint à l'âge de 94 ans, jeudi 9 février. Le pianiste passionné de jazz a fait chanter les plus grands, comme les Beatles et Dionne Warwick.

Si certaines mélodies populaires deviennent de grands classiques, c'est avant tout grâce à des compositeurs comme Burt Bacharach, décédé à l'âge de 94 ans, jeudi 9 février. Ce pianiste passionné de jazz, natif du Missouri (États-Unis), avait été engagé juste après son service militaire par Marlene Dietrich pour diriger ses tournées. Des années plus tard, ses ballades romantiques et mélancoliques, à la frontière entre jazz et pop, ont atteint les sommets des hit-parades des deux côtés de l'Atlantique.

L'un des plus grands mélodistes du XXe siècle

Burt Bacharach a fait chanter les plus grands : les Beatles, Tom Jones, Elvis Costello, ou encore son interprète fétiche Dionne Warwick. À l'aube des années 1970, le musicien à l'allure athlétique et au large sourire a également inspiré certains chanteurs français. Si ses détracteurs le rangeaient dans la case des artistes aux musiques faciles à écouter, Burt Bacharach était en réalité l'un des plus grands mélodistes américains du XXe siècle.