Musique : le label mythique Motown fête ses 60 ans

C'est l'histoire d'un label mythique. Un jeune boxeur, Berry Gordy, jette l'éponge en 1959 pour devenir producteur de musique dans une maison de Détroit (Michigan, États-Unis) : la Motown est née. Diana Ross et les Supremes, les Temptations, les Four Tops et Michael Jackson et ses frères, le label a signé des artistes devenus incontournables. Avec ses musiques entraînantes et ses pochettes parfois extravagantes, la Motown c'est une tranche de l'Amérique joyeuse.

Des artistes stars

En France, Ben l'Oncle Soul est l'ambassadeur du label : "Pour moi c'était une espèce de concrétisation de tout ce que j'avais aimé et écouté dans la tendre enfance". Tubes mythiques et artistes stars, le répertoire Motown reste un socle pour de nombreux artistes de la chanson. Soixante ans après sa création, la légende n'a pas pris une ride.

