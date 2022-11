Bruce Springsteen, qui vient de sortir Only the strong survive, un album de reprises de soul et de R’n’B, a fait un passage remarqué ces derniers jours au show télévisé de Jimmy Fallon, où il a joué au total quatre titres en compagnie d’un Big Band d'une vingtaine de musiciens. Les vidéos de ses reprises de Nightshift des Commodores, de Do I Love You (Indeed I do) de Frank Wilson, de Don't Play That Song d'Aretha Franklin et de Turn Back The Hands of time de Tyrone Davis, sont à voir ci-dessous.



Le "Boss" a bien entendu accompagné ces morceaux live d’une interview sur le vif au Tonight Show With Jimmy Fallon, tandis qu’il accordait en parallèle un long entretien à Rolling Stone (en anglais). Voici ce que nous en avons retenu.

"The River" aurait pu être un meilleur album, selon Springsteen

Concernant les quelque 350 chansons qu’il a écrites durant sa carrière, Springsteen, 73 ans, a rappelé chez Fallon que Born to run (1975), qui lui avait pris 6 mois à écrire, avait façonné son identité pour pratiquement toute sa carrière. Mais il a avoué qu’il avait un regret concernant l’album The River (1980) : Crush on you, "avec son refrain ooh ooh I have a crush on you", une bluette qu’il ne supporte pas, alors qu’il disposait, dit-il, de "tant de très bonnes chansons" finalement non retenues pour cet album. "J’aurais dû faire de meilleurs choix, ça aurait pu être un meilleur album", dit-il au sujet de l’un des summums de sa discographie pour de nombreux fans.



Il a choisi pour son nouvel album des hits et des titres plus obscurs qu’il pouvait chanter

Concernant son nouvel album Only The Strong Survive, Springsteen a expliqué avoir voulu se concentrer sur le chant. Considérant que "la meilleure musique vocale est soit du gospel, soit de la soul", il a décidé d'enregistrer des chansons de soul qu'il aimait. Avec son producteur Ron Aniello, ils ont cherché de belles chansons de soul "que nous pourrions pousser un peu plus vers le rock", se souvient-il dans Rolling Stone. Il voulait, dit-il, un album de classiques, des hits des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt, mais aussi des morceaux plus obscurs à faire découvrir ou redécouvrir au public, comme Soul Days de Dobie Gray. "Au final j’ai choisi celles que j’aimais et que je peux bien chanter." Sa voix, poussée soit dans les aigus soit dans les graves, est impressionnante (la preuve par exemple avec Turn Back The Hands of Time ci-dessous). Et il leur a offert en supplément des arrangements actuels "qui leur redonnent de la puissance".

Un coffret de cinq albums inédits à l'horizon

On apprend également dans les deux entretiens que Springsteen avait déjà enregistré (on ne sait pas quand), un album de reprises, qui a été abandonné. A Rolling Stone, il confirme par ailleurs qu’un coffret regroupant cinq albums inédits post-1988 pourrait voir le jour "dans un futur proche". "J’ai fait beaucoup de musique dans les années 90. J’ai fait des albums. Pour une raison ou une autre, je ne les ai pas sortis." Mais ils contiennent des choses parfois "vraiment étranges", prévient-il.

Un second album de reprises en préparation

Pour l’heure, on ne l’arrête plus : un second volume de reprises, "déjà enregistré aux trois quarts", devrait suivre Only The Strong Survive. Un disque dans une veine "similaire", autour de reprises de soul. "Parce qu’actuellement je n’écris pas. Et je n’écrirai peut-être pas pendant un moment", confie-t-il à Rolling Stone. "C’est normal chez moi. J’ai eu cette grosse sortie avec Letter to You. Je sais qu’après quelque chose comme ça je peux ne pas écrire pendant un moment. Mais cette fois, les fans n’auront pas à attendre quatre ans pour un nouvel album."



Sur la tournée qui s’annonce "on va bien s’amuser", promet-il

Ce que les fans attendent désormais avec le plus d’impatience, c’est de le revoir sur scène après six ans d’absence. Et le Boss est tout aussi excité qu’eux de repartir en tournée avec son fidèle E Street Band. "En 2025, cela fera cinquante ans que nous sommes ensemble. Ce sont mes gars, le meilleur groupe avec lequel j’ai jamais joué. Nous faisons quelque chose d’unique", dit-il à Rolling Stone, confirmant qu’il sera entouré sur cette tournée qui débute en février du groupe au complet (Steve Van Zandt, Nils Lofgren, Max Weinberg, Garry Tallent, Roy Bittan et Patti Scialfa), augmenté d’une section de cuivres et de choristes. Des shows qu'il annonce "très rock", avec quelques touches soul extraites de son dernier album, et qui devraient durer comme il se doit "autour de trois heures". "On va bien s’amuser", conclut-il.



Bruce Springsteen and The E-Street Band sont en concert en France les 13 et 15 mai 2023 à La Défense Arena (Paris)