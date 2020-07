Le groupe Genesis reporte sa tournée d'automne au printemps 2021 avec deux dates supplémentaires

Le groupe de Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks reporte sa tournée "The Last Domino?" au mois d'avril et ajoute deux dates à Birmingham et à Londres.

L'annonce inespérée début mars d'une tournée de reformation de Genesis avait enthousiasmé les fans du groupe dans le monde entier. Mais la pandémie de nouveau coronavirus a changé la donne : les dix dates prévues en novembre et décembre 2020 au Royaume Uni et en Irlande viennent d'être annulées et reportées au printemps prochain.



Le groupe de Phil Collins l'a annoncé sur les réseaux sociaux vendredi 24 juillet. La formation a réservé dans le même temps une bonne nouvelle à ses admirateurs : l'ajout, "en raison de la demande phénoménale", de deux nouvelles dates, à Birmingham (le 7 avril) et à Londres (le 30 avril).

Due to phenomenal demand, Genesis have added two extra shows to ‘The Last Domino?’ Tour 2021. The band look forward to playing a 3rd show in Birmingham on April 7th and a 3rd show in London on April 30th.



Tickets for both new dates are on sale now via https://t.co/PwtNfBhTOE pic.twitter.com/733lnrFx22 — Genesis (@genesis_band) July 25, 2020

Pas vus sur scène depuis 2007

La tournée "The Last Domino?" 2021 devrait donc débuter le 1er avril à Glasgow (Ecosse) et se terminer les 27, 29 et 30 avril au O2 Arena de Londres (voir détail des dates ci-dessous). Les billets restent valables pour les nouvelles dates, et la billetterie pour les deux nouveaux shows est ouverte sur le site sécurisé de Genesis.



Le groupe de prog-rock n'a pas été vu sur scène depuis 13 ans, lorsqu'il avait fêté ses 40 ans de carrière avec le "Turn it On Tour". La formation actuelle de Genesis est celle sans Peter Gabriel, parti en 1975, mais avec ses membres permanents Phil Collins (désormais uniquement au chant), Mike Rutherford (guitare) et Tony Banks (claviers).



Phil Collins, 69 ans, qui souffre de graves problèmes vertébraux depuis quelques années, n'est plus en état de jouer de la batterie en tournée. Il sera remplacé sur scène par son fils Nicholas (ou Nick), 18 ans, qui tenait les baguettes lors des derniers concerts de son père en solo ces deux dernières années.



Durant le confinement, Genesis a mis à disposition une série de films live de ses concerts passés en intégralité, disponibles sur sa chaîne YouTube, chacun durant une semaine. Ils ont été retirés depuis.



Les dates de la tournée 2021 The Last Domino?



1er avril : Glasgow SSE Hydro

2 avril : Glasgow SSE Hydro

5 avril : Birmingham Utilita Arena

6 avril : Birmingham Utilita Arena

7 avril : Birmingham Utilita Arena

9 avril : Newcastle Utilita Arena

10 avril: Newcastle Utilita Arena

12 avril: Manchester Arena

13 avril: Manchester Arena

15 avril: Dublin 3Arena

16 avril: Dublin 3Arena

18 avril: Belfast SSE Arena

21 avril: Leeds First Direct Arena

22 avril: Leeds First Direct Arena

24 avril: Liverpool M&S Bank Arena

25 avril: Liverpool M&S Bank Arena

27 avril: London O2 Arena

29 avril :London O2 Arena

30 avril: London O2 Arena