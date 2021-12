Le Fnac Live en édition semi-digitale lundi et mardi avec Ed Sheeran, Cat Power, The Limiñanas et Sofiane Pamart

Privé de parvis estival, le festival co-organisé par la Mairie de Paris et la Fnac se réinvente cet automne avec une édition hybride, mi-physique mi-digitale, qui se déroule lundi et mardi soir.

Les deux derniers étés, plombés par la pandémie, ont empêché le Fnac Live, festival gratuit co-organisé par la mairie de Paris, d’offrir à des milliers de spectateurs une série de concerts de qualité devant le parvis de l’Hôtel de Ville, comme chaque année depuis dix ans.



Fnac Live revient pourtant, lundi 6 et mardi 7 décembre en mode hybride, mi-physique mi-digital, pour une dixième édition prometteuse, avec des concerts prévus au Théâtre du Châtelet et à la mairie de Paris et d’autres à suivre par écrans interposés.





Cat Power, Curtis Harding et Sofiane Pamart au Châtelet lundi soir

Le coup d’envoi est donné lundi soir avec trois concerts donnés à la suite au théâtre du Châtelet : la chanteuse américaine Cat Power, qui pourrait offrir un avant-goût de son prochain album de reprises attendu en janvier, le soulman américain Curtis Harding qui vient de publier son splendide troisième album If Words Were Flowers, et le pianiste français néo-classique très prisé des rappeurs Sofiane Pamart, auteur d’un enchanteur album au piano solo Planet Gold.



Une soirée qui affiche complet mais est à suivre en direct sur France Inter de 21h à 23h, dans l’émission Very Good Trip de Michka Assayas.

Ed Sheeran en concert digital intimiste lundi soir

Un autre temps fort est prévu lundi soir avec un concert en ligne de la star britannique Ed Sheeran, filmé en septembre dans les salons feutrés de l’Hôtel de Ville (Paris). L’occasion de voir l’auteur de l'incontournable Shape of You, qui a sorti son 5e album "=" cet automne et sera au Stade de France les 29 et 30 juillet 2022, jouer quelques uns de ses plus grands hits en version solo et intimiste.



Précédé de deux live sets numériques de Iliona et Ussar, la soirée est à suivre de 19h à 23h sur le site leclaireur.fnac.com

The Limiñanas, Lonepsi, Kungs et quatre autres concerts digitaux mardi soir