Ed Sheeran de retour avec son nouvel album "Equals"

L'automne des grosses sorties musicales a bel et bien commencé. En attendant Adele, Orelsan ou Angèle, qui vont tous arriver avant la fin de l'année, voici le nouvel album du Britannique Ed Sheeran vendredi 29 octobre. Sûrement la plus grande popstar mondiale, détenteur de multiples records de ventes et de tournées, qui avait pris un peu de recul ces quatre dernières années. Equals, dernier épisode de ses disques à signe mathématique, ne s'écarte pas trop, à quelques exceptions près, de ses recettes infaillibles et (très) attendues.

= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj