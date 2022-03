Le festival de Glastonbury va faire son retour avec Paul McCartney et Kendrick Lamar

Après deux éditions annulées à cause du Covid-19, le festival de Glastonbury a dévoilé mercredi sa programmation avec notamment Paul McCartney, Billie Eilish et Kendrick Lamar. Il se tiendra du 22 au 26 juin 2022, à guichets fermés.

Rendez-vous musical emblématique, le festival de Glastonbury a dû s'éclipser deux années de suite en raison de la pandémie de coronavirus. Il doit faire son retour, avec une programmation alléchante annoncée mercredi 4 mars : Paul McCartney, Billie Eilish et Kendrick Lamar, entre autres.



Paul McCartney, ancien bassiste des Beatles, se produira le 25 juin - une semaine après son 80e anniversaire - sur la scène principale. Il sera suivi le lendemain par le rappeur californien Kendrick Lamar en clôture du festival.

"Macca" était à l'affiche du festival annulé en 2020

Paul McCartney était déjà la tête d'affiche de ce qui devait être la 50e édition du festival en 2020, mais l'évènement, qui accueille habituellement plus de 200.000 personnes dans le sud-ouest de l'Angleterre, avait été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. En 2021, le festival avait également été annulé mais remplacé par un grand concert sans public diffusé en direct sur internet.



Parmi les autres grands noms annoncés pour l'édition 2022, la jeune prodige américaine Billie Eilish, la reine du disco Diana Ross ou encore Foals et Wolf Alice seront de la partie.



Les festival aura lieu du 22 au 26 juin et se jouera à guichets fermés, la majorité des entrées ayant été attribuées aux détenteurs de billets des éditions précédentes annulées.