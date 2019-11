Paul McCartney sera la tête d'affiche du 50e festival de Glastonbury

L'ancien Beatle sera à l'affiche de la prochaine édition du festival de Glastonbury, au Royaume-Uni, pour le 50e anniversaire de ce célèbre événement musical.

Également programmé pour quatre dates en France, le chanteur britannique âgé de 77 ans se produira sur la scène principale du festival de Glastonbury le 27 juin 2020. "Avoir Paul McCartney de retour sur la scène de la pyramide est un rêve qui se réalise", a déclaré la co-organisatrice du festival, Emily Davis, dans un communiqué sur le site de l'événement, qui se tient chaque été dans le Somerset, dans l'ouest de l'Angleterre.

"Glass-Stone-Berry"

"Il n'y a vraiment personne que l'on voulait plus que lui pour le 50e anniversaire", a-t-elle ajouté. La dernière participation de Paul McCartney au festival remonte à 2004, où la tête d'affiche était la star Stormzy.



Avant l'annonce officielle, le père de Blackbird, Yesterday et tant d'autres joyaux avait semé des cailloux sur le chemin du festival en tweetant des photos du compositeur Philip Glass, de l'actrice Emma Stone et du musicien américain Chuck Berry : Glass-Stone-Berry.

Le prochain festival, qui se tiendra du 24 au 28 juin 2020, se jouera à guichets fermés. Les 135.000 places ont été vendues en 34 minutes le mois dernier, selon les organisateurs.