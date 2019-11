Paul McCartney annonce quatre dates de concert en France en 2020

La star des Beatles annonce une date à Paris et trois en région, pour le printemps prochain, révèle nos confrères de France Bleu.

Paul McCartney se produira en France pour quatre concerts en 2020, révèle France Bleu jeudi 14 novembre. L'ancien bassiste et chanteur des Beatles passera à Lille, Lyon, Paris et Bordeaux. Il s'agit d'un prolongement de la tournée entamée à la suite de la sortie de son 17e album, Egypt Station, en 2018. Cela faisait plus de 30 ans que Paul McCartney ne s'était pas produit à Lyon, Bordeaux et Lille.

Dans le détail, l'ancien membre des Beatles se produira le 23 mai au Stade Pierre-Mauroy de Lille, le 26 mai à Paris La Défense Arena, le 31 mai 2020 au Matmut Atlantique de Bordeaux et le 7 juin au Groupama Stadium de Lyon.

Il était déjà remonté sur une scène parisienne récemment en revanche. Il y a bientôt un an, le 28 novembre 2018, à Paris La Défense Arena , déjà. C'était déjà à l'occasion de son "Freshen Up Tour" qui suivait la sortie de son excellent dernier album "Egypt Station".