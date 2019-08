États-Unis : il y a 50 ans, le festival de Woodstock rayonnait

Pieds nus dans la boue, cheveux longs et robes à fleurs. C'était il y a cinquante ans au festival de Woodstock, l'un des plus grands et des plus emblématiques de la culture hippie des années 1960. L'événement a été classé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 moments qui ont changé l'histoire du Rock'n Roll. Presque 500 000 personnes sont venues à Woodstock, dix fois plus que prévu.

Une photo symbolique

Et parmi eux, Nick et Bobbi, dont la photo est devenue emblématique du festival. "Quand je regarde la photo, je me sens apaisée. On dirait que les oiseaux viennent de se réveiller au petit matin et nous aussi, on vient de se réveiller, on cherche une bonne tasse de café", indique Bobbi Ercoline. Nick et Bobbi se sont mariés deux ans après le festival et ont eu deux enfants. Aujourd'hui âgés de 70 ans et retraités, ils sont tous les deux bénévoles au musée de Woodstock.

Le JT

Les autres sujets du JT