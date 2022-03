Coldplay entame sa tournée mondiale "à faible émission de carbone" devant 40 000 personnes au Costa Rica

Le groupe emmené par Chris Martin a donné vendredi 18 mars au Costa Rica devant une foule en liesse le coup d'envoi de sa tournée mondiale "Music of the Spheres". Une tournée particulière, "aussi durable que possible", en terme de pollution.

Le groupe britannique Coldplay a entamé vendredi soir au Costa Rica sa première tournée mondiale depuis 2017 devant une foule en liesse de 40 000 personnes au stade national à San José. Coldplay a expliqué sur les réseaux sociaux avoir choisi le Costa Rica comme première étape de sa nouvelle tournée, en raison de son image de pays "vert" et de son modèle électrique, renouvelable à 99,98 %, selon l'Institut costaricien du tourisme (ICT).

Une tournée aussi peu polluante que possible

Chris Martin et les siens l'avaient annoncé en octobre dernier au moment de la sortie de leur dernier album Music of the Spheres : le groupe mènerait pour défendre ce disque une tournée mondiale des stades "durable et à faible émission de carbone".



Au menu : plancher produisant de l'énergie lorsque les spectateurs sautent, vélos générant de l'électricité pour alimenter la scène, batterie de spectacle pour stocker l'énergie, et la promesse de donner un arbre pour chaque billet vendu. Coldplay a également promis de reverser 10 % de ses recettes à un fonds d’aide aux causes environnementales.

Coldplay programmé quatre soirs au Stade de France cet été

Le groupe avait suspendu ses tournées en 2017, le temps de trouver le moyen de réduire son empreinte carbone. "Nous sommes très conscients que la planète est confrontée à une crise climatique", avait déclaré le groupe dans un communiqué en october dernier. "Nous avons donc passé les deux dernières années à consulter des experts en environnement afin de rendre cette tournée aussi durable que possible et, tout aussi important, d’exploiter le potentiel de la tournée pour faire avancer les choses. Tout ne sera pas parfait, mais nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons et à partager ce que nous apprenons."



Après le Costa Rica, la tournée mondiale - qui compte 57 dates au total - se poursuivra notamment en Amérique latine et aux Etats-Unis, avant d'arriver en Europe. Coldplay sera en concert en France les 16, 17, 19 et 20 juillet au Stade de France.