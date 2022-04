Archive dévoile son nouvel album "inspiré" par le Covid-19 : "Tout a été amplifié durant cette période"

Au fil des ans, leur succès en France ne se dément pas... Il y a toujours eu chez Archive, qui a fêté en 2019 ses 25 ans, un sens du désespoir lyrique, une violence sourde et un propos politique. Et avec les événements des trois dernières années, entre Brexit, Covid-19 et confinements, la démonstration n'en a été que plus éclatante.

"Pendant la pandémie, tout a été amplifié et c'est en cela que cette période a été inspirante pour nous. Nous étions si nombreux à être profondément touchés par tout ce qu'il s'est passé durant cette période, qu'on soit écrivain, musicien, peintre ou je ne sais quoi, on tend tous à refléter ce qu'il se passe dans le monde", décrypte Darius Keeler, fondateur et seul membre permanent du collectif fluctuant avec son compère Danny Griffiths.

Le résultat ? Un album entre ombre et lumière, 17 titres imposants dont une pièce centrale, Daytime Coma, 15 minutes de lente progression vers la libération finale.

"Tout est suffoquant"

La pandémie, les inégalités, le racisme... Archive conçoit sa musique comme une revendication permanente. "Quand j'étais plus jeune, on semblait avoir assimilé, on nous disait que les leçons du passé avaient été apprises. Là où j'ai grandi, il y avait de gros problèmes de racisme par exemple, et avec le temps, cela semblait s'améliorer. Les gens devenaient plus tolérants. Mais aujourd'hui, cette stupidité d'extrême droite, ce discours nationaliste... Tout est suffoquant", lâche Darius Keeler.

Archive vient de sortir un douzième album studio, "Call To Arms And Angels". (Dangervisit)

Archive, c'est aussi une incroyable histoire d'amour et de fidélité avec leurs fans en France, jamais démentie pour un groupe britannique qui vient régulièrement de ce côté de la Manche. "C'est la première fois à l'Accor Arena de Paris pour nous. Et c'est marrant pour nous : nous avons joué dans tellement de salles différentes à Paris que nous cherchons toujours à maintenir un intérêt pour les fans", assure Darius Keeler.

"Archive n'est pas qu'un groupe, un collectif. C'est un vrai show, un voyage et ce sera une belle nouvelle expérience et notamment avec cet album qui sonne si épique !" Darius Keeler à franceinfo

Épique, oui, mais aussi éprouvant, sombre et lumineux : ces Anglais ne sont pas à un paradoxe près.

Archive en concert à l'automne en France, le 25 novembre à l'Accor Arena de Paris.