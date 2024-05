Reportage "C'est un objet qui est davantage collector" : pourquoi la cassette audio a de nouveau la cote

Preuve que la "K7" audio n'a pas dit son dernier mot, on la trouve encore en magasin, y compris au rayon nouveautés : Taylor Swift, comme d'autres gros artistes actuels, sortent de plus en plus leurs albums dans ce format.

C'est la star du moment, Taylor Swift est en concert à Paris. La chanteuse américaine entame sa tournée européenne dès jeudi soir, avec quatre dates jusqu'à dimanche à La Défense Arena. À 34 ans, Taylor Swift affole les compteurs des plateformes musicales, avec notamment plus de 34 milliards de vues sur YouTube. Mais elle peut s'écouter également en cassette audio car, depuis quelques années, la bande magnétique revient dans les rayons musicaux.

C'est un bruit que les moins de 20 ans, voire les moins de 30 ans ne connaissent sans doute pas, celui de la cassette que l'on glisse dans le lecteur. Dans sa boutique, Charles vend surtout des vinyles, mais en cherchant bien, on peut aussi trouver des cassettes audio. "Ici, on a par exemple certaines cassettes de Madonna, mais on a aussi du neuf, le nouvel album de Taylor Swift. On en a trois, on les vend à 29 euros. La cassette est un objet promotionnel, un peu comme le vinyle, puisqu'il y a environ un vinyle acheté sur deux qui n'est pas ouvert. C'est un objet qui est davantage collector."



"Je pense que la plupart des gens qui achètent des cassettes ne les écoutent pas, ils n'ont même pas le matériel pour le faire." Charles, disquaire à franceinfo

Lui non plus n'a pas de lecteur à disposition. Difficile d'en trouver, assure-t-il. C'est d'ailleurs pour cela que certains comme Romain Boudruche, fondateur de l'entreprise We Are Rewind, ont eu l'idée de créer un baladeur cassette version 2024, avec la fonction Bluetooth. "On voit qu'il y a une vraie tendance, les chiffres le montrent. On a vraiment démarré notre activité il y a deux ans, deux ans et demi, et depuis on a dû vendre presque 30 000 lecteurs. Tous les gros artistes américains sortent leurs albums aussi bien en format digital qu'en vinyle ou en cassette maintenant."

Des atouts pour le stockage de données

Mais la technologie de la bande magnétique ne fait pas son retour que chez les disquaires. Les spécialistes du stockage de données, les fameux datacenters, l'utilisent encore et vantent ses atouts par rapport aux disques durs classiques. "On prend par exemple comme durée de vie d'un disque dur, une période de temps de l'ordre de huit ans. Les bandes peuvent tenir de 15 à 20 ans, donc on a déjà une durée de vie bien supérieure, assure Grégory Lebourg, directeur des programmes environnementaux chez OVHcloud. On a aussi un intérêt en termes d'espace utilisé dans les data centers. On est vraiment sur une ultra densification au sens physique par rapport à l'infrastructure à déployer."

De Taylor Swift aux centres de données, la bande magnétique a su se réinventer, près d'un siècle après sa création.