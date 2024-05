Taylor Swift à Paris : "On aurait pu remplir 12 ou 14 La Défense Arena sans problème", dit son tourneur en France

"On aurait pu remplir 12 ou 14 La Défense Arena sans problème, on aurait pu faire deux ou trois stades à Lyon supplémentaires", explique, jeudi 9 mai, sur France Inter Arnaud Meersseman, directeur général d'AEG Presents et tourneur français de Taylor Swift, qui commence sa tournée européenne. Elle va enchaîner quatre concerts à La Défense Arena, près de Paris, devant 42 000 spectateurs chaque soir, puis "The Eras Tour" reviendra au Groupama Stadium de Lyon les 2 et 3 juin.

"J’espère qu’on ne va pas fissurer la Grande Arche de La Défense !", s'enthousiasme le tourneur, qui dit avoir vendu "250 000 tickets entre les quatre dates parisiennes et les deux dates lyonnaises". D'après lui, il y a "un effet d’emballement" autour de la star, "c’est-à-dire que plus on parle d’elle, plus elle grandit, plus elle grandit, plus on parle d’elle". Il explique aussi son succès parce que Taylor Swift est un phénomène qui "conjugue à la fois la musique, la présence médiatique et le côté politique".

La préparation a été "intense"

Arnaud Meersseman salue la performance de la chanteuse : "Une artiste qui joue 3h30 par soir, quatre soirs d’affilée, sans pause, je n’ai jamais vu ça de toute ma carrière". Il indique qu'environ 700 personnes travaillent sur cette série de concerts, soit "350 personnes côté AEG, même chose pour son staff à elle". La préparation a été "intense", mais "on est dans les starting-blocks".

La superstar a commencé son "Eras Tour" un peu en avance et en commençant par Paris, en raison des Jeux olympiques. Taylor Swift n'a pas pu se produire au Stade de France en raison des travaux de préparation, et a dû avancer sa venue à Paris car "le comité d'organisation arrive très tôt pour construire la piscine olympique, autour du 15 mai", explique le tourneur. "Elle a décalé son début de tournée pour pouvoir intégrer Paris et faire La Défense Arena", dit-il.

Et il annonce qu'"on va découvrir un show un petit peu modifié puisqu’elle a sorti un nouvel album [The Tortured Poets Department] depuis qu’elle a arrêté sa sortie australienne". "Donc elle va intégrer des nouveaux morceaux de son nouvel album", détaille-t-il.