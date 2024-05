Reportage Concerts de Taylor Swift à Paris : des fans de la star américaine ont déjà installé leurs tentes devant La Défense Arena

Ils veulent être au plus près de leur star. Les fans de Taylor Swift arrivent avec sac de couchage et couverture pour rejoindre la dizaine de tentes dépliées au milieu des barrières de sécurité devant La Défense Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine). La mégastar américaine, dont le dernier album s'est vendu à un million d'exemplaires en une journée, entame jeudi 9 mai dans cette salle de la région parisienne, une tournée européenne ultra attendue.

Ces "Swifties" comme sont surnommés les fans de la chanteuse, n'ont pas hésité à braver le froid jour et nuit pour avoir la meilleure place. Il n'y a pourtant pas grand monde, estime Coralie : "Je ne sais pas pourquoi je pensais que, comme aux États-Unis ou en Amérique latine, il allait y avoir énormément de monde. Eux, ils ont campé des semaines, voire des mois à l'avance", explique celle qui est arrivée mercredi matin. Elle est la dixième de cette file d'attente "alors que j'ai déjà été numéro 200 en campeurs pour Indochine", explique-t-elle.

Peut-être la faute au ciel gris, il ne fait pas chaud à Paris. Khaïs est emmitouflé sous une couverture de survie : "Je ne sais pas si elle sert à grand-chose. Je me suis vraiment fait avoir par la météo." Mais pour Taylor Swift, il est prêt à tout : "Déjà, c'est la première artiste à devenir milliardaire que par sa musique, donc ça veut tout dire. Elle a ce talent. Elle se consacre à la musique et je trouve ça admirable honnêtement."

Allers-retours à l'hôtel

Pour passer le temps, ces jeunes chantent et confectionnent aussi des "friendship bracelet", les bracelets d'amitié des Swifties. Et puis, à tour de rôle, chacun fait des allers-retours dans sa chambre d'hôtel. Parce que, comme Mandy, tous ont loué un logement. "La chambre d'hôtel me sert à garder toutes mes affaires et prendre ma douche, car contrairement à ce que les gens pensent : on prend des douches, on est très propre, on ne pue pas !"

La propreté a un prix, en comptant le billet, le transport, la location, certains vont dépenser 500 euros pour une soirée.